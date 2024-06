Bonansea ancora in bianconero, rinnovo ufficiale: "La Juve Women è casa"

La Juventus Women riparte, tra novità e storia. Le bianconere avranno come nuova guida tecnica Massimiliano Canzi , che prende il posto di Joe Montemurro . Nella rosa, invece, rimarrà chi ha fatto la storia del club bianconero femminile: Barbara Bonansea rinnova il suo contratto con la società di un ulteriore anno, portando la scadenza al 30 giugno 2025. Un vero pezzo di storia della Juve Women: Bonansea in 7 stagioni ha collezionato 176 presenze, segnando ben 82 reti tra tutte le competizioni.

Bonansea rinnova con la Juve Women

Non solo i numeri di presenze e gol, però. Bonansea ha scritto la storia del club contribuendo a sollevare 12 trofei, ma è anche stata l’autrice del primo gol ufficiale delle Juve Women in Serie A (il 30 settembre 2017, in casa del Mozzanica) e delle prime due reti in Women’s Champions League (il 12 settembre 2018 nel 2-2 contro il Brondby). "Carismatica in campo, esempio da seguire in tutte le situazioni, felici di averti ancora con noi": così la Juve nella nota ufficiale che annuncia il rinnovo.