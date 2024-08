Juve Women-Servette da tennis: 6-1, in gol anche Lehmann e Vangsgaard

Primo gol e vittoria per Alisha Lehmann con la maglia della Juventus Women. Le bianconere di mister Massimiliano Canzi si sono imposte per 6-1 nel test amichevole contro il Servette, giocato allo Stadio Stadio Comunale di Montjovet a Berriaz. Risultato tennistico in una gara senza storia in cui la Juve ha mostrato un'ottima condizione fisica ed anche una famelica vena realizzativa.

Juve Women, 6-1 al Servette: Lehmann gol Primo tempo in discesa per le bianconere, che dopo nemmeno 23 secondi si portano subito in vantaggio: palla nell'area del Servette, una carambola consegna la sfera a Girelli che con il piazzato mancino insacca. Al 25' arriva il raddoppio con l'attesissima Alisha Lehmann: recupero palla a centrocampo e ripartenza veloce, filtrante per Bonansea che supera agilmente un'avversaria, serve l'attaccante svizzera che in tap-in, a porta vuota, non può sbagliare. Da assist a gol per Bonansea, che sugli sviluppi di un corner al 44' è la più lesta di tutti ad arrivare sulla sfera e ad insaccare.

Dopo pochissimi secondi, poco prima della fine della prima frazione di gioco, il Servette accorcia le distanze un bel tiro di Simonsson. Ma nella ripresa la musica non cambia, e al 51' le bianconere calano il poker con Bergamaschi, imbeccata ottimamente da Beccari. La rete del 5-1 arriva al 78', con Krumbiegel: la numero 27 prima recupera palla, poi sul continuo dell'azione segna in tap-in sul delizioso cross di Bergamaschi. A fissare il risultato sul 6-1 ci pensa Vangsgaard: l'ex Psg, da poco arrivata in bianconero, supera Korpela con un dolce pallonetto e chiude l'incontro.

