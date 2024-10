Juve Women-Roma: diretta tv Dazn, formazioni, dove vederla in streaming

Atmosfera delle grandi occasioni quella che avvolge la partita tra Juventus e Roma in programma domenica alle 15:30. Il big match valido per la sesta giornata di campionato femminile della Serie A 2024/2025, vede le bianconere guidare la classifica con le giallorosse in cerca dei tre punti per accorciare sulle prime posizioni. Ad attenderle ci sarà un'Allianz Stadium che va verso il sold out con 32mila tagliandi venduti. "Sarà bellissimo esserci, indubbiamente si tratta di una situazione in cui nessuna delle due squadre è abituata a giocare", ha commentato così Massimiliano Canzi tecnico delle padrone di casa, aggiungendo anche una battuta: "Sarà faticoso farsi sentire dalle ragazze in campo (ride)".