"Cantore top Juve e Italia", "Kullberg imperiale": Women, Roma piegata e festa

La Juventus Women continua a volare. Le bianconere battono per 2-1 la Roma in quello che da anni ormai è il big match del campionato femminile. Una vittoria che fa eco a quella in Champions League contro il Valerenga e che consente alla squadra allenata di Massimiliano Canzi non solo di mantenere la vetta della classifica, ma di continuare la striscia di vittorie (6 successi nelle prime 6 giornate di campionato) e portandosi addirittura a +9 sulle giallorosse dopo appena 540' giocati in stagione. Il tutto nella cornice dell'Allianz Stadium, che ha visto ben 33.321 persone assistere alla sfida tra Juve Women e Roma: tra i presenti anche il ct dell'Italia Femminile, Andrea Soncin.

Juve Women, Bonansea-Cantore e la Roma è ko Dopo un forte avvio delle giallorosse nei primissimi minuti di gara, la Juve fa capire presto quale sarà l'indirizzo della partita. Ci prova prima con la conclusione di Girelli sugli sviluppi da corner, poi con Bonansea che al 14' trova la via del gol: incredibile apertura di Cascarino per la numero 11, che la stoppa di petto e trafigge Ceasar. La squadra di Canzi amministra il gioco e tiene a bada la voglia delle ospiti di rientrare in partite. A ciò aggiunge un attacco letale nella prima frazione di gioco: al 35' è 2-0. Dall'out destro Thomas, autrice di un'incredibile prestazione, va a pescare Girelli, il tentativo è miracolosamente respinto da Ceasar, ma è prontissima Cantore a ribattere in porta per il raddoppio.

Nella ripresa la musica non cambia, bianconere in totale controllo e con anche qualche occasione per calare il tris. Moto d'orgoglio nel finale per la Roma, che prima colpisce il palo con Giugliano direttamente da calcio di punizione, poi trova la rete del definitivo 2-1 in pieno recupero con Glionna, che approfitta di un errore di Lenzini, calcia da fuori e trova la rete. La Juve Women vince dunque di misura sulle giallorosse, in una gara sostanzialmente controllata dall'inizio alla fine e che le porta a proseguire il dominio incontrastato di questo avvio di campionato, con 18 punti raccolti sui 18 disponibili.

