Inter-Juventus: diretta tv, formazioni, orario e dove vederla

Dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata in Champions League contro il Bayern Monaco, la Juventus Women torna in campo per la settimana giornata della Serie A Femminile contro l' Inter . Un derby d'Italia che sarà fondamentale anche dal punto di vista della classifica, visto che le bianconere sono a punteggio pieno a quota 18 punti, con le nerazzurre che inseguono a meno quattro.

Inter-Juve Women, orario e dove vederla in streaming e tv

La partita tra la Inter e Juventus Women, valida per la settima giornata di campionato, è in programma per domenica 20 ottobre alle 12:00 presso l'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Sarà possibile assistere al match in diretta tv in chiaro su Rai Sport. Per quanto riguarda la visione in streaming, si potrà seguire la gara sulle app Rai Play e Dazn.

Inter-Juve Women, le formazioni ufficiali

INTER (3-1-4-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Pedersen; Diaz, Magull, Tomaselli, Merlo; Cambiaghi, Serturini. A disposizione. Piazza, Baldi, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Karchouni, Robustellini, Fordos, Detruyer, Wullaert, Bartoli. All. Piovani.

JUVENTUS WOMEN (3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bergamaschi, Bennison, Caruso, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea. A disposizione: Capelletti, Poulx, Kullberg, Schatzer, Lehmann, Rosucci, Vangsgaard, Bragonzi, Beccari, Thomas, Pelgander, Krumbiegel. All. Canzi.

Arbitro: Grasso.