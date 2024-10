Girelli su Dorotea Del Piero: "Bella favola e che fisico! La 10 Juve sarà sua"

Se pensi a Del Piero non puoi non pensare alla Juve . A vestire la maglia bianconera per scrivere nuove pagine di storia del club, dopo Alessandro , potrebbe esserci Dorotea . La figlia d'arte è entrata ufficialmente a fa parte della Juve Women U17 , con tanto di annuncio social da parte dei suoi genitori . Ma oltre ad avere un cognome tanto importante quanto pesante sulle spalle, per Dorotea è arrivata un'investitura tutt'altro che banale da chi ha scritto pagine indelebili della squadra femminile: Cristiana Girelli .

Juve Women, Girelli e la 10 a Dorotea Del Piero

L'attaccante bianconera è attualmente impegnata con la Nazionale, con la quale ha battuto per 5-0 Malta. In un'intervista post gara rilasciata ai microfoni di Sky Sport, a Girelli è stato chiesto anche dell'arrivo di Dorotea Del Piero, che potrebbe così dar seguito alla dinastia di famiglia con la maglia Juve addosso. "L’abbiamo conosciuta a Vinovo, ha un fisico già imponente nonostante la giovane età. È bellissimo pensare ad una favola di questo genere. Le ho detto scherzando che per qualche anno mi tengo ancora la 10. Poi… l’aspetterò in prima squadra per regalargliela". Dal bianconero al bianconero, dalla 10 alla 10: la storia Juve potrebbe essere scritta di nuovo da... Del Piero.