"200 volte sul cuore: Juve, ti amo!" La lettera toccante di Bonansea

Una gara speciale, impossibile da dimenticare, che segna un traguardo storico. In occasione del match della Women's Champions League contro il Valerenga vinto per 3-0, Barbarea Bonansea ha raggiunto le 200 presenze con la Juve Women. Un obiettivo che sembrava irraggiungibile per la calciatrice bianconera (che la scorsa estate ha rinnovato il contratto per questa stagione), come ammesso proprio da lei in una lettera d'amore dedicata alla Juve, diramata sui canali social del club.