Juve Women ko con la Roma: è la prima sconfitta in campionato

È terminato il big match della quindicesima giornata di Serie A femminile che vedeva affrontarsi Roma e Juventus Women . Una partita fondamentale in chiave scudetto, con le padrone di case chiamate a riaprire la corsa scudetto fermando la squadra di Canzi , attualmente capolista incontrastata del campionato. Una missione compiuta dalle giallorosse, capaci di imporsi per 3-1 grazie ad un ottimo finale di gara con i gol di Dragoni, Giugliano e Linari su rigore. Inutile ai fini del risultato il momentaneo pareggio firmato da Bonansea .

Juve Women ko a Roma: si riapre la corsa scudetto

La partita inizia subito in salita per la Juventus Women, che va sotto dopo appena 3 minuti per una bella accelerazione di Dragoni. La prima frazione si chiude senza troppe emozioni, ma al 59' le bianconere trovano il momentaneao pareggio con un tiro-cross di Barbara Bonansea che beffa la difesa della Roma. Da quel momento le giallorosse predono però di nuovo il comando della gara con Giugliano che al 72' finalizza un bellissimo triangolo con Glionna. Nel finale arriva poi anche la rete del definitivo 3-1 con il calcio di rigore trasformato da Linari. La Juve Women, alla prima sconfitta stagionale in Serie A, resta in testa alla classifica, ma con la Roma che si avvicina a -7. Sorride poi soprattuto l'Inter, al secondo posto ed ora a soli quattro lunghezze dalle bianconere in attesa dello scontro diretto della prossima settimana.