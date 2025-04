Juve Women, la sfida scudetto con l'Inter si giocherà all'Allianz Stadium

La Juve Women allenata da Max Canzi è in corsa per un duplice obiettivo: lo scudetto in Serie A e la Coppa Italia. In Coppa le bianconere hanno superato la Fiorentina in semifinale grazie a una tripletta di Girelli e ora dovranno affrontare la Roma nella finalissima per assegnare il titolo. Non è tutto, perché anche in campionato la squadra femminile è in vetta alla classifica con 49 punti ed ha iniziato l'ultima fase, quella della poule scudetto. I punti di questa fase vengono sommati a quelli già conquistati nella regular season e alla fine si determina chi ha vinto la Serie A. La Juve è la favorita con 7 punti di vantaggio sull'Inter, avversaria proprio nell'ultima giornata.