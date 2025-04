Di Guglielmo e Girelli protagoniste della terza puntata di ‘Il Futuro è Donna’. "Giocare in un mondo di maschi? Non una difficoltà ma un'opportunità"

Apprezzare la diversità e "guardare tutto con curiosità e con altri occhi", spiega Girelli , è una delle chiavi della rivoluzione culturale. "Io non ho mai sentito di dover dimostrare di essere all'altezza, ma solo di dimostrare ciò che sono, e che siamo capaci di giocare a calcio anche noi". Giocare, e anche parlare: Girelli lo fa ai microfoni di Prime Video nel ruolo di talent per le partite di Champions League . "Sono orgogliosa di poter dare la possibilità di far capire alle persone, qualora ce ne fosse bisogno, che una ragazza può parlare di calcio, può avere competenze".

Non difficoltà, ma opportunità: "E responsabilità - aggiunge Di Guglielmo -, non un peso. Quando è capitato di giocare all'Olimpico la prima cosa che ha fatto la mia testa è stato paragonare tutto quello alle volte in cui io sono andata a vedere la squadra maschile, ed è stato bello non notare la differenza". Altri grandi stadi sono quelli che a luglio, in Svizzera, ospiteranno l'Europeo: "Gli ostacoli sono quelli che ancora devono arrivare - le fa eco Girelli -. L'ostacolo sarà rimanere noi stesse e non perdere quello che siamo state prima, mantenendo i valori belli e 'primordiali' del nostro calcio, quelli che a volte ci fanno sembrare ancora bambine".

Di Guglielmo fa un ulteriore passo in avanti: "Il fatto che le donne abbiano più spazio negli staff tecnici o anche, per esempio, come arbitri, è importante, ma sarà davvero importante quando l'inserimento avverrà per competenze e non per 'essere donna'. È bello parlare di 'quote rosa', ma sarà ancora più bello quando non ci sarà più bisogno di parlarne".

Le prossime tre puntate della webserie saranno pubblicate - ogni giovedì - sulla piattaforma sostenabilia.it, creata per raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative della strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della Federazione e per promuovere i valori fondamentali veicolati attraverso le 11 policy della Sostenibilità UEFA, come appunto la numero 3 dedicata all’uguaglianza e all’inclusione.