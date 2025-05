Juve Women, Sara Gama: "Emozioni indescrivibili". Canzi: "Ora la Coppa!"

Mister Canzi: "Vogliamo la Coppa Italia"

Eppure la stagione non è finita, c'è una finale di Coppa Italia contro la Roma da giocare per centrare il 'Double': “Abbiamo preparato quest’anno tante partite importanti, sappiamo come farlo: so che queste ragazze, quando c’è da tirare fuori il massimo, lo tirano fuori. Ci siamo guardati dentro più volte nel corso della stagione per tirar fuori il massimo. In questa partita scuramente non abbiamo fatto un gran primo tempo, sono abbastanza soddisfatto del secondo. Però ripeto sappiamo come preparare una sfida importante, chiaramente ci sono anche gli avversari, anche perché avremo una partita difficilissima contro una squadra molto forte, ma ci lavoreremo”. Sull'avversario: “La Roma è passata dal rischiare di avere una stagione totalmente fallimentare alla possibilità di avere una grande stagione. Sicuramente le loro motivazioni sono molto alte, come le nostre: era uno degli obiettivi preposti a inizio anno, ovvero quello di arrivare fino in fondo. Chiaro che nella partita secca può succedere di tutto, ma in questa stagione contro la Roma abbiamo dimostrato di potercela giocare a testa alta, come anche loro han dimostrato di potersela giocare. Quindi sarà una partita aperta”.