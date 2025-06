Juve Women, c'è il rinnovo di Canzi: il comunicato ufficiale

Juve Women, rinnovo per Canzi: le parole di Braghin

Una decisione fortemente voluta dalla società bianconera, come confermato anche dalle parole di Stefano Braghin, Women's Football Director: "Abbiamo sempre immaginato un percorso almeno triennale con il mister. L'attivazione della clausola di prolungamento è una conferma di questa idea comune di collaborare su un progetto tecnico di ampio respiro temporale, per poter lavorare insieme con la serenità e la chiarezza degli obiettivi da raggiungere. Gli ottimi risultati in Italia e in Europa di questa stagione hanno contribuito, ma non sono stati fondamentali per questa scelta. Le motivazioni principali sono state il grande lavoro svolto quotidianamente sul campo e la perfetta sintonia che il mister ha trovato, fin dal primo giorno, con tutto il nostro ambiente".

