Juve Women, colpo in attacco per Canzi: ufficiale l'arrivo di Martiskova

Tempo di programmazione in casa Juve Women . Le bianconere, dopo aver centrato Scudetto e Coppa Italia, guardano già alla prossima stagione. Dopo il rinnovo di mister Massimiliano Canzi , è tempo di primi colpi di mercato: il club infatti, attraverso i propri canali social ha ufficializzato l'arrivo di una nuova attaccante. Si tratta di Michaela Martiskova , classe 2006 proveniente dallo Slovan Bratislava .

Juve Women, arriva Martiskova

Questa la nota del club bianconero: "Terminata nelle scorse settimane una stagione ricca di successi e coronata dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia Femminile, la Juventus Women prosegue il lavoro sul mercato, mantenendo come sempre particolare attenzione verso le calciatrici giovani e di prospettiva. In quest’ottica la squadra bianconera ha deciso di mettere sotto contratto dal prossimo 1° luglio 2025 Michaela Martiskova, che ha firmato un accordo che la legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2028. Attaccante classe 2006, proveniente dallo Slovan Bratislava, è stata tra le migliori giocatrici del suo campionato nell’annata appena conclusa, riuscendo a raccogliere 25 gol in 25 presenze stagionali. Un giovane profilo internazionale di talento e qualità, pronta a vivere la prima esperienza lontana dalla sua terra d’origine. Benvenuta, Michaela!".

