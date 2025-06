Donne Toro, che anno!  Un triplete per crescere

Un triplete che non segna il punto più alto di un percorso, ma ne rappresenta “solo” un pezzo. Vincente, gratificante, meritato. Ma solo un pezzo. Perché il futuro del Torino Femminile è ancora tutto da scrivere e, se queste sono le premesse, il progetto affidato a Marco Pianotti regalerà ancora grandi soddisfazioni. Al termine della seconda stagione dalla sua nascita, infatti, la prima squadra femminile ha conquistato, nell’ordine, la Coppa Italia regionale , la promozione in Serie C e, nel caldo della Capitale, ieri ha stravinto la finale nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, con un 4-0 senza storia sulle campane dell’Academy Abatese.

Bazzocchi e Munafò in gol

Deciso dalle doppiette di Bazzocchi e Munafò che hanno confermato l’efficacia del reparto offensivo della squadra del tecnico Serami, ancora una volta supportata da una difesa impenetrabile, proprio come accaduto domenica scorsa nella semifinale disputata in un Filadelfia pieno (di tifosi e di calore) contro il Chievo (3-0). Ultimi due step di un percorso netto, ma soprattutto prezioso per iniziare a confrontarsi con realtà sparse in tutta Italia. Che poi è un po’ l’orizzonte del progetto stesso… «È stata una partita bellissima, siamo arrivate qui a Roma consapevoli di cosa avremmo potuto fare e lo abbiamo dimostrato – le parole di capitan Brigitta Aghem, pochi istanti dopo aver alzato al cielo il trofeo –: abbiamo vissuto una stagione lunga e impegnativa, nella quale ci siamo tolte tante soddisfazioni. Siamo un gruppo unito, che tiene molto a fare bene e a onorare la maglia che indossa. La Serie C? Possiamo starci alla grande se continuiamo su questa strada. La squadra è nata dal vivaio del Torino e poi ha aggregato alcune ragazze e il tecnico ci ha aiutato a sviluppare un ottimo gioco».

Le parole di Foschia

Un risultato frutto di una progettualità chiara che, come lei stessa ha ricordato, affonda le radici nel club. Nessun titolo acquistato per cominciare “più avanti”, ma la scelta di partire dai campi di periferia, di trovare innanzitutto il proprio posto. Tutt’altro che facile, eppure estremamente stimolante. Tanto da prendersi tutto, al secondo anno. Compresi i complimenti “casalinghi”, quelli del presidente del Comitato Regione Figc-Lnd Piemonte e Valle d’Aosta Foschia: «Questa vittoria è la conferma di una squadra straordinaria che ha saputo fare un percorso incredibile. Complimenti alle ragazze, allo staff, ai dirigenti e al presidente Cairo che a oggi ha già collezionato due titoli italiani (allusione allo scudetto vinto dall’Under 18 maschile, ndr). E la stagione non è ancora finita! Il nostro Comitato crede fortemente che il calcio femminile rappresenti una forza motrice nel promuovere l’uguaglianza di genere e nel ridefinire la percezione delle donne nel contesto sportivo e oltre. Quindi che si parli di questa splendida vittoria e di queste bravissime ragazze!». Se ne parlerà. Intanto in Serie C, la prossima stagione. E poi chissà. C’è un (accesissimo) derby che le aspetta. Un traguardo ambizioso e oggi lontano due categorie. Ma di questo passo…