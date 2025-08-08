La Serie A Women's Cup in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto è il giorno del debutto della nuova competizione a cui partecipano i 12 club di Serie A Women. Si parte proprio venerdì 22 alle 20.30 con il big match del 'Tardini' tra Parma e Juventus in diretta su Sky e in streaming su NOW: tutte le partite non trasmesse live da Sky - a cominciare da Ternana Women-Roma e Genoa-Inter, che apriranno il programma della giornata alle 18.30 - saranno invece live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.
Serie A Women's Cup: parla la presidente Cappelletti
Nei prossimi giorni verranno ufficializzati il programma delle restanti due giornate della fase a gironi della Serie A Women's Cup e il relativo palinsesto Sky, che proporrà in diretta anche le due semifinali che si giocheranno nella stessa sede della finale e, nel corso della stagione, trasmetterà anche la Coppa Italia (dai quarti di finale) e la Supercoppa. "Gli accordi con Sky e Rai per la trasmissione delle partite della Serie A Women's Cup testimoniano l'interesse dei broadcaster per una competizione nuova ma già affascinante - le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Stiamo vivendo un'estate di emozioni meravigliose grazie alle Azzurre, che ritroveremo in campo da venerdì 22 agosto insieme a tante calciatrici straniere che hanno partecipato all'Europeo e tesserate con i nostri club. La vivacità del mercato della Serie A Women è un segnale importante per il calcio italiano, sempre più riconosciuto e riconoscibile anche all'estero, e sono convinta che la stagione che è alle porte saprà rappresentare un elemento di continuità con il grande entusiasmo che si è generato intorno alla nostra Nazionale". I diritti della Serie A Women's Cup relativi al territorio internazionale sono stati inoltre assegnati a S&T Sports Group.