Brighton rinnova con la Juve Women, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Prosegue l'idillio tra la Juventus Women e Abi Brighton : la centrocampista ha siglato il rinnovo di contratto con il club fino al 2028 . Arrivata lo scorso gennaio, con le bianconere ha collezionato 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, vincendo entrambe le competizioni . Una prima stagione costellata di successi, con la classe 2002 che proverà a consolidarsi ulteriormente in quest'annata come punto di riferimento per mister Massimiliano Canzi e a vincere ancora con la maglia bianconera addosso.

Brighton rinnova con la Juve Women

Così la Juve Women ha annunciato l'accordo: "Avanti insieme: Abi Brighton ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus Women, prolungando il suo rapporto con i colori bianconeri fino al 30 giugno 2028. Nata a Beaufort – nel South Carolina –, è arrivata alla Juventus nel gennaio di quest’anno direttamente dall'Università di Vanderbilt, situata nel Tennessee e più nello specifico a Nashville; protagonista già negli Stati Uniti, dove aveva indossato anche la fascia da capitana al braccio, per poi confermarsi ad alto livello anche negli scorsi mesi".

E ancora: "La centrocampista classe 2002 infatti ha raccolto 17 presenze nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, conquistando entrambi i trofei insieme alla sue compagne. Brighton ha garantito in mezzo al campo non solo fisicità, energia ed efficacia, ma ha anche mostrato importanti doti tecniche che l’hanno resa sin da subito un rinforzo prezioso da utilizzare in mediana. Una calciatrice su cui la Juventus continuerà a puntare in futuro e con cui continuare a sognare in grande, con l'ambizione di conquistare tante altre vittorie insieme: congratulazioni Abi!".

Brighton: "Che emozione!"

Così Brighton ha commentato ai canali ufficiali del club il suo rinnovo di contratto: "Sono davvero grata al Club per questo rinnovo di contratto. Il mio primo contratto è stato una sorta di "inizio" per vedere come andava questo primo approccio con il calcio italiano. Perciò, per me è davvero emozionante sapere di avere prolungato il mio legame con la Juventus, è una nuova opportunità per me. Ripeto, sono estremamente grata per ciò che questa Società mi ha dato".

Dopo un primo periodo di assestamento, l'integrazione alla Juve è riuscita perfettamente: "All'inizio il cambiamento è stato importante, netto, quindi ci ho messo un po' ad ambientarmi. Però, penso che negli ultimi mesi mi sia stabilizzata molto di più e ovviamente le persone che mi circondano, dalle mie compagne allo staff tecnico, mi hanno aiutato molto in questo e ci tengo a ringraziare tutti per la grande disponibilità dimostrata".

