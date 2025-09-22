Polonara, il messaggio della Juve Women: "Mai da solo, siamo con te!"

Un storia di grande coraggio, una battaglia dura a cui far fronte senza però mai perdere il sorriso. Achille Polonara , cestista della Dinamo Sassari , dopo aver subìto la rimozione di una neoplasia testicolare due anni fa, ora si trova a dover affrontare la leucemia. L'annuncio lo scorso giugno , adesso per lui è arrivato il tempo del trapianto di midollo osseo. Tanti i messaggi di affetto, stima e incoraggiamento: anche dal mondo Juve.

Polonara, il messaggio della Juve Women

La Juventus Women questo pomeriggio ha pubblicato sui social una foto: le calciatrici in posa, in mano la maglia bianconera autografata da tutte loro, con scritto Polonara sulle spalle. Il numero, ovviamente, il 33, quello che solitamente indossa il cestista. La foto corredata da un messaggio: "La nostra maglia è una promessa: mai da solo. Siamo con te, Achille!", con annessi cuori bianconeri. Il cestista, tornato a Sassari lo scorso agosto, quest'oggi tramite i canali dell'Eurolega ha mandato un saluto.

"Salve ragazzi, grazie per il supporto e l'amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo. Grazie mille". Un periodo tutt'altro che semplice, una leucemia mieloide da affrontare e, mercoledì, al Sant'Orsola di Bologna il tanto atteso trapianto di midollo osseo compatibile al 90%, che arriverà da una ragazza americana. Un momento difficilissimo, ma il mondo della Juve, dello sport e non solo è tutto per lui, è tutto con Polonara. In attesa soltanto di una cosa: rivederlo in forma e in campo al più presto.

