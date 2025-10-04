Women, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionato

La partita

Dopo una fase di studio, al 20’ Brighton ha provato a sbloccare il match con un destro centrale, bloccato senza problemi da Durand. Poco dopo Beccari ha avuto una grande chance, neutralizzata dal muro neroverde, mentre Krumbiegel al 30’ ha sfiorato il vantaggio con un’iniziativa personale fermata solo dalla traversa e dal successivo fuorigioco. Il Sassuolo, ringiovanito e aggressivo, ha tenuto testa alle campionesse d’Italia, portando il match sullo 0-0 all’intervallo. Nella seconda frazione il copione non è cambiato: Sassuolo propositivo e Juventus pronta a rispondere colpo su colpo. Al 76’ Vangsgaard ha sprecato una clamorosa occasione a tu per tu con Durand, mentre nel finale Cambiaghi ha provato a regalare il successo alle padrone di casa senza fortuna. Le difese hanno avuto la meglio e il pareggio senza gol è apparso il verdetto più giusto.

Le parole di Mister Canzi

"Complimenti al Sassuolo: ha fatto una buona gara, sono state brave, noi potevamo fare meglio, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Sarà un campionato lungo e complicato. Mancano 21 partite, una quantità esagerata di punti: si va avanti, sapevamo che sarebbe stato non semplice. Noi giochiamo sempre per vincere, quindi sono sicuramente due punti persi: noi ci proviamo, poi bisogna vedersela con la squadra che c’è dall’altra parte. Loro oggi sono state brave a ottenere quello che volevano"