Juve-Genoa: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A femminile

La Juventus Women torna a concentrarsi sul campionato dopo il successo europeo ottenuto contro l’Atletico Madrid in Champions League. Un risultato che ha ridato energia e fiducia al gruppo, determinato a proseguire il proprio percorso e a dare risposte anche in Serie A. Le bianconere, infatti, si preparano a ospitare il Genoa in una sfida importante per dimenticare il ko col Milan dell'ultimo turno. Massimiliano Canzi, nel tradizionale appuntamento della vigilia, ha evidenziato sensazioni e obiettivi della squadra, sottolineando come l’ambiente sia carico ma allo stesso tempo consapevole delle proprie responsabilità. "L'umore delle ragazze è buono, chiaramente, come è normale che sia dopo una vittoria come contro l'Atletico Madrid. Non ci accontentiamo, però, sappiamo di dover essere ancora più brave di quello che siamo e, parlando del campionato, siamo consapevoli di dover dare ancora di più". Parole che rispecchiano il desiderio di crescita e la volontà di mantenere alta l’intensità anche in un periodo ricco di impegni.