Alisha Lehmann derubata a Como, il furto svela il suo problema: "Disturbo ossessivo compulsivo"

L'ex Juve mostra tutto sui social, casa a soqquadro. E la frase strappa un sorriso, "Prossima volta..."
1 min
Alisha LehmannComo
COMO - Alcuni ladri sono entrati ieri nella casa della calciatrice svizzera Alisha Lehmann, 26 anni, un passato alla Juventus ed ex compagna di Douglas Luiz, oggi in forza al Como. La calciatrice, che è anche nazionale svizzera, ha postato un video sul suo profilo Instagram, che conta 16 milioni di followers, in cui mostra la sua abitazione di Moltrasio, sul lago di Como, totalmente a soqquadro senza chiarire cosa le sia stato rubato. "La prossima volta che entrate in casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo", ha scritto Alicia nella storia, dimostrando senso dell'umorismo anche di fronte alle condizioni della sua casa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

