Juve Women, sfida eterna con la Roma: a Pescara in palio la Supercoppa femminile

Sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara ad ospitare la sfida tra Juventus Women e Roma, che mette in palio l'assegnazione della Supercoppa femminile. L'incontro si disputerà domenica 11 gennaio alle ore 15.00, con la possibilità di vedere il match in tv, con diretta su Rai 2 e Sky, nonché in streaming sulle piattafome RaiPlay e NOW. La Juve Women si presenta a questa sfida dopo una stagione 2024/2025 da protagonista, con la conquista sia del titolo di campione d'Italia che della Coppa Italia: un percorso eccezionale che ha visto il trionfo del double nell'ultima annata.
Supercoppa, sarà ancora Juve Women contro Roma
A contendere il trofeo alla Juve sarà ancora la Roma, sconfitta dalle bianconere lo scorso settembre nella finale della Serie A Women’s Cup a Castellammare di Stabia. Le ragazze allenate da mister Canzi tornano a giocarsi la Supercoppa, avendo vinto l'ultima edizione nel gennaio 2024 contro la Roma a Cremona, quello che è stato il loro quarto successo in questa competizione (i primi tre arrivati tra il 2019 e il 2022).
Un percorso che sottolinea come la Juventus Women sia una presenza costante nelle principali finali italiane, dando nuovamente vita al confronto ormai fisso contro la Roma. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli per l'acquisto dei biglietti, dando la possibilità ai tifosi di sostenere le squadre all'Adriatico. Dunque appuntamento in quel di Pescara, con la città abruzzese che si prepara ad accogliere un'altra finale: le bianconere desiderose di conquistare un altro trofeo, le giallorosse desiderose di riscatto.
