Juve Women, sfida eterna con la Roma: a Pescara in palio la Supercoppa femminile

Sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara ad ospitare la sfida tra Juventus Women e Roma, che mette in palio l'assegnazione della Supercoppa femminile. L'incontro si disputerà domenica 11 gennaio alle ore 15.00, con la possibilità di vedere il match in tv, con diretta su Rai 2 e Sky, nonché in streaming sulle piattafome RaiPlay e NOW. La Juve Women si presenta a questa sfida dopo una stagione 2024/2025 da protagonista, con la conquista sia del titolo di campione d'Italia che della Coppa Italia: un percorso eccezionale che ha visto il trionfo del double nell'ultima annata.