Women, Roma-Juve sa già di Scudetto. Canzi: "Favorite le giallorosse, ma..."

Sul fatto che si tratti di una “partita che si prepara da sola” concordano. Sul fatto che avrebbero voluto più tempo per prepararla meglio pure. Rossettini e Canzi oggi (ore 14.30, Rai Sport e Dazn) si ritroveranno faccia a faccia per la seconda volta in questa stagione: la prima fu la finale di Women’s Cup, vinta dalle bianconere con uno scoppiettante 3-2. Questa sfida, però, ha un peso e un sapore diversi: prima (la Roma) e seconda (la Juve) della classe, distanti cinque punti, ma soprattutto reduci da una settimana “inesistente”, con la maggior parte delle ragazze di entrambe le squadre impegnate con le rispettive Nazionali in tournée in giro per il mondo e rientrate solo giovedì. Nessun alibi, né per l’uno né per l’altro, ma un dato di fatto. Visto che oggi va in scena quello che in Italia è diventato il “clasico” del calcio femminile e martedì e mercoledì entrambe le squadre saranno impegnate in Champions. «Sicuramente avremmo voluto avere più tempo per preparare questa gara e questo vale anche per le nostre avversarie, ma quando alleni squadre di questo livello è normale che ciò possa capitare – esordisce Canzi, reduce da un microciclo di grande qualità cominciato a Madrid e culminato con la vittoria contro la Fiorentina –. La sfida con la Roma si presenta da sola: hanno cinque punti in più di noi e nove gol in più realizzati, che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo e che sta facendo benissimo in campionato: sono loro le favorite di questa partita. Detto ciò, guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, quindi sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo bene".