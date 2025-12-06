Women, Roma-Juve sa già di Scudetto. Canzi: "Favorite le giallorosse, ma..."

Sul fatto che si tratti di una “partita che si prepara da sola” concordano. Sul fatto che avrebbero voluto più tempo per prepararla meglio pure. Rossettini e Canzi oggi (ore 14.30, Rai Sport e Dazn) si ritroveranno faccia a faccia per la seconda volta in questa stagione: la prima fu la finale di Women’s Cup, vinta dalle bianconere con uno scoppiettante 3-2. Questa sfida, però, ha un peso e un sapore diversi: prima (la Roma) e seconda (la Juve) della classe, distanti cinque punti, ma soprattutto reduci da una settimana “inesistente”, con la maggior parte delle ragazze di entrambe le squadre impegnate con le rispettive Nazionali in tournée in giro per il mondo e rientrate solo giovedì. Nessun alibi, né per l’uno né per l’altro, ma un dato di fatto. Visto che oggi va in scena quello che in Italia è diventato il “clasico” del calcio femminile e martedì e mercoledì entrambe le squadre saranno impegnate in Champions. «Sicuramente avremmo voluto avere più tempo per preparare questa gara e questo vale anche per le nostre avversarie, ma quando alleni squadre di questo livello è normale che ciò possa capitare – esordisce Canzi, reduce da un microciclo di grande qualità cominciato a Madrid e culminato con la vittoria contro la Fiorentina –. La sfida con la Roma si presenta da sola: hanno cinque punti in più di noi e nove gol in più realizzati, che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo e che sta facendo benissimo in campionato: sono loro le favorite di questa partita. Detto ciò, guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, quindi sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo bene".
"Sfida decisiva? No, il campionato è ancora lungo"
Anche Rossettini ne è convinto, "c’è eccitazione perché ci aspetta una partita importante contro la squadra probabilmente più forte del campionato. Sfida decisiva? No, il campionato è ancora lungo, ma abbiamo voglia di rivalsa dopo la finale in Women’s Cup e sappiamo che ci aspettano altre gare importanti contro la Juventus ed è a questo livello di gare che la Roma deve sempre puntare". Sulla sua lavagnetta mancheranno i difensori Veje e Van Diemen oltre a Haavi (non proprio una defezione da poco…), ma Rossettini sta valutando anche "le condizioni fisiche delle ragazze che sono rientrate. Nella breve preparazione abbiamo dovuto tenere in conto il recupero dalle fatiche internazionali e allo stesso tempo abbiamo cercato di dare alcuni spunti che ci potrebbero portare qualche vantaggio in una gara come questa". Al contrario Canzi, che ha ritrovato Bonansea ad allenarsi in gruppo, ha anticipato di "avere tutto l’organico a disposizione e questo ci consente di utilizzare quasi tutte le ragazze" in un altro microciclo che porterà alla fine dell’anno e da cui passa il percorso in Champions League di cui sicuramente il tecnico terrà conto anche nelle scelte e nella gestione dei minutaggi. Tutto il resto lo faranno il peso e il valore della gara, in un “Tre Fontane” che come al solito si preannuncia caldo e pronto ad accogliere “l’anteprima” della Supercoppa Women fissata per l’11 gennaio, in cui giallorosse e bianconere si ritroveranno a Pescara per il secondo trofeo della stagione. Biglietti disponibili da giovedì prossimo sul circuito Vivaticket.