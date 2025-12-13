Juve Women, Cambiaghi vola e ribalta il Napoli: Canzi festeggia ma perde Bonansea

La Juve Women continua a vincere e convincere. Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten, e in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Manchester United, le bianconere battono anche il Napoli. Una partita complicata, in cui le ospiti approcciano meglio e vanno in vantaggio con Kozac e sfruttano il turnover ampio di Canzi. Nella ripresa il tecnico fa subito tre cambi e la padrone di casa pareggiano con Beccari. Poi a quattro minuti dal termine Cambiaghi con una bella girata ribalata il match e sigilla il quarto successo di fila in casa. La Juve sale al secondo posto e al momento si porta a -2 dalla Roma, attesa dalla Ternana. Brutta notizia l'infortunio muscolare di Bonansea nel finale, che vista la reazione in campo non presuppone nulla di positivo, con la giocatrice che probabilmente salterà i prossimi impegni.
Juve Women-Napoli, la cronaca del match
98' - TRIPLICE FISCHIO, VINCE LA JUVE!
Le bianconer ribaltano il Napoli e vincono la quarta partita di fila in casa. Decisivi i gol di Beccari e Cambiari, dopo l'iniziale vantaggio di Kozac.
93' - Bonansea in campo nonostante l'infortunio per non lasciare la Juve in 10.
90' - Concessi otto minuti di recupero.
90' - Il Napoli le prova tutte: Vanmechelen entra al posto di Bellucci.
90' - BONANSEA KO E IN LACRIME
La giocatrice della Juve si accascia ed è costretta a uscire dal campo, con le bianconere che non hanno cambi a disposizione.
86' - GOL DELLA JUVENTUS!
Bonansea va sul fondo e poi appoggia per Krumbiegel, che crossa di prima. Poi dopo una deviazioni, Cambiaghi arriva sul pallone e con una bella girata trova il secondo palo.
85' - Sostituzione Juve: Harviken entra al posto di Lenzini.
83' - Doppio cambio Napoli: Doucoure e Sciabica prendono il posto di Carcassi e Kozac.
81' - Dopo aver passato due minuti davanti il monitor, l'arbitro conferma la scela di campo e non concede il penalty.
78' - LA JUVE CHIEDE UN RIGORE E SI GIOCA LA CARD!
Girelli viene abbattuta in area e Canzi si gioca l'FVS.
75' - Cambio nel Napoli: Vischi prende il posto di Troan.
70' - Krumbiegel crossa bene sul secondo palo, dove spunta Beccari, che di testa però non è precisa.
67' - Canzi mette in campo anche Girelli per Rosucci.
65' - IL NAPOLI SI GIOCA L'FVS!
Iennaco si gioca la sua prima card per chiedere un calcio di rigore. Ma per l'arbitro non c'è nulla.
64' - Gran tiro da fuori di Bellucci, De Jong devia in angolo.
OCCASIONE NAPOLI!
60' - Nielsen sfrutta la difesa alta della Juve e si invola verso De Jong, ma Lenzini recupera in modo miracoloso.
57' - Ammonita Henriksen per una trattenuta.
54' - La Juve continua ad aumentare il ritmo e a mettere sotto il Napoli con una voglia totalmente diversa rispetto a quella del primo tempo.
46' - PAREGGIA LA JUVE!
Le bianconere scendono in campo con l'atteggiamento giusto: Carbonell vola sulla fascia e crossa sul secondo palo, dove arriva Beccari, che di piatto fa gol.
46' - La Juve dà il via alla ripresa.
46' - Triplo cambio Juve: Krumbiegel, Carbonell e Pinto prendono il posto di Cascarino, Kullberg e Brighton.
45'+1' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina con il Napoli in vantaggio grazie al gol di Kozak. Per ora non sta pagando il tanto turnover della Juve.
45'+1' - Kullberg commette un fallo tattico e si prende il primo giallo del match.
45' - Concesso un minuto di recupero.
39' - GOL DEL NAPOLI!
Dopo una grande mischia in area, Kozak con un piazzato in area fa centro e porta le azzurre in vantaggio.
37' - PALO DEL NAPOLI!
Troan crossa dal fondo e prende la parte esterna del palo.
35' - Cala il ritmo, poche occasioni da gol da entrambi i lati.
23' - OCCASIONE JUVE!
Le azzurre perdono palla in area, Bonansea ne approfitta e fa partire un destro a giro che esce di poco, complice una deviazione.
17' - Il Napoli pressa alto, alza il baricentro e costringe le bianconere all'errore.
9' - Spinge la Juve con Cambiaghi, che conduce bene e converge in area, ma al momento del tiro scivola.
6' - Prima iniziativa della Juve: Cambiaghi innesta Beccari, che calcia bene in porta, ma una deviazione salva il Napoli da eventuali pericoli.
2' - Troan si libera bene sulla trequarti e fa partire un sinistro potente, ma impreciso.
1' - Il Napoli muove il primo pallone del match.
Juve Women-Napoli, dove vedere la sfida
Il match tra Juventus Women e Napoli, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12.30 al "Pozzo-La Marmora" di Biella, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS: De Jong, Kullberg, Rosucci (C), Beccari, Bonansea, Godo, Cascarino, Calligaris, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. A disposizione: Peyraud-Magnin, Carbonell, Harviken, Schatzer, Girelli, Walti, Vangsgaard, Thomas, Libran, Krumbiegel, Moretti, Pinto. Allenatore: Canzi.
NAPOLI: Beretta, Brooks, Kozak, Nielsen, Henriksen, Carcassi, Troan, Bellucci, Pettenuzzo (C), Giordano, Langella. A disposizione: Gianfico, Sciabica, Penzo, Doucoure, D'Angelo, Vanmechelen, Hornschuch, Vergani, Vischi, Manzo. Allenatore: Iennaco.
ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea
