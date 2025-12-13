Juve Women, Cambiaghi vola e ribalta il Napoli: Canzi festeggia ma perde Bonansea

La Juve Women continua a vincere e convincere. Dopo lo straripante successo in Champions contro il St Polten, e in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Manchester United, le bianconere battono anche il Napoli. Una partita complicata, in cui le ospiti approcciano meglio e vanno in vantaggio con Kozac e sfruttano il turnover ampio di Canzi. Nella ripresa il tecnico fa subito tre cambi e la padrone di casa pareggiano con Beccari. Poi a quattro minuti dal termine Cambiaghi con una bella girata ribalata il match e sigilla il quarto successo di fila in casa. La Juve sale al secondo posto e al momento si porta a -2 dalla Roma, attesa dalla Ternana. Brutta notizia l'infortunio muscolare di Bonansea nel finale, che vista la reazione in campo non presuppone nulla di positivo, con la giocatrice che probabilmente salterà i prossimi impegni.