La Juve Women scalda il mercato: addio Peyraud-Magnin e fiducia a De Jong  

La sfida dell’11 gennaio contro la Roma, che assegnerà la Supercoppa Women, con ogni probabilità sarà l’ultima in maglia bianconera per Peyraud-Magnin . Il portiere francese, sbarcato a Vinovo nell’estate 2021, ha infatti chiesto al club di anticipare il suo addio rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per giugno: ad attenderla il Denver Summit FC con cui, in questo modo, potrebbe iniziare la nuova stagione di National Women’s Soccer League . La Juve sarebbe quindi pronta ad accogliere la richiesta incassando una cifra pari a 100.000 dollari ed evitando così di perderla a parametro zero tra sei mesi. Cosa succederà, dunque, alla squadra bianconera dei portieri?

Tra i pali fiducia a De Jong. A centrocampo arriva Perry

La prima opzione prevede De Jong, che in estate era stata scelta già con la prospettiva di assumere presto il ruolo di riferimento tra i pali, primo portiere, Capelletti secondo e Mallardi – classe 2009, protagonista con l’Under 19 del triplete campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup – terzo. La seconda potrebbe, invece, portare il direttore Braghin e lo staff tecnico a inserire una vice dell’olandese. Il tempo non manca in una finestra di mercato in cui la Juventus si muoverà, su altri fronti, solo qualora ci saranno giocatrici che chiederanno di essere cedute con annesso indennizzo.

Intanto, come ormai da consuetudine - vedi Grosso, Echegini e, ultima, Brighton - gennaio porterà a Vinovo un altro profilo dal mondo universitario degli Stati Uniti: si tratta della centrocampista offensiva del Mississippi State Athletic Ally Perry, alla cui trattativa ha lavorato Mazzetta, vice di Braghin, durante le finali Ncaa di dicembre. Inserita nella “2025 United Soccer Coaches First Team All-American”, la squadra ideale votata dai coach dei college per il 2025, Perry svolgerà la preparazione in bianconero prima di sapere se resterà in gruppo o andrà in prestito, opzione scelta per Libran che si prepara a volare al Servette.

Best Women’s Club 2025

Il 2025 della Juventus Women, inoltre, si è concluso con un prestigioso riconoscimento internazionale: la società è stato inserita, insieme a nomi del calibro di Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco, Lione e Orlando Pride, tra le finaliste del Best Women’s Club 2025 nell’ambito dei Globe Soccer Awards. La candidatura a questo premio, vinto dalle blaugrana e consegnato durante la cerimonia del 28 dicembre a Dubai, conferma la qualità del lavoro del club e rafforza il posizionamento della squadra sulla scena internazionale.