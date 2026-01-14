Juve Women, ecco Ally Perry: "Un onore indossare questa maglia! Gioco da numero 10, sento che..."

Nuovo rinforzo per la Juventus Women. Il club, reduce dalla gioia della Supercoppa femminile vinta contro la Roma, ha annunciato l'arrivo di una nuova centrocampista. Si tratta di Ally Perry, che ha siglato un contratto fino al 2028. Nata nel 2003 a Frisco, in Texas, compie il salto definitivo nel suo percorso universitario a Mississippi State con le Bulldogs: nel 2024 le sue prestazioni risultano preziosissime in un’annata storica per l’ateneo, che si conclude con la vittoria del primo titolo della Southeastern Conference. Calciatrice di fantasia che gioca da numero 10 (pur avendo scelto, tra i numeri liberi, il 2 da indossare sulla maglia).
Juve Women, ecco Ally Perry
Così la società, nel comunicato, ha presentato la nuova calciatrice a disposizione di mister Massimiliano Canzi: "Giocatrice di grande intelligenza tattica, Perry abbina una naturale predilezione per il piede sinistro a un utilizzo efficace anche del destro. La sua capacità di leggere il gioco, unita alla qualità nel tocco, la rende una risorsa preziosa in mezzo al campo. Per Perry inizia ora un nuovo capitolo, a tinte bianconere: Il suo arrivo a Torino rappresenta l’esito di un percorso di osservazione oltreoceano lungo e mirato, che ha portato il Club a individuare in Allison il profilo ideale per rafforzare la linea mediana. Benvenuta alla Juventus, Ally!".
"Che onore indossare questa maglia!"
Perry ha rilasciato già le prime dichiarazioni ai canali ufficiali bianconeri: "Non riesco nemmeno a descrivere la sensazione e l'emozione di indossare questa maglia iconica. Sono estremamente onorata anche solo di trovarmi qui". Per lei la Juve Women rappresenta sicuramente una nuova sfida: "Il motivo principale per cui ho firmato per la Juventus è stato quello di mettermi alla prova in un ambiente nuovo e stimolante: vedo in questa squadra una grande occasione di crescita anche personale. Mi sento decisamente fuori dalla mia 'comfort zone', ma è proprio così che so che riuscirò a fare dei passi in avanti. Questa è una sfida davvero grande e un passo importante per me, che non vedo l'ora di affrontare. La velocità di gioco è un aspetto a cui dovrò imparare ad abituarmi, ma ne sono già consapevole. Affronto questo capitolo sapendo che qui è un po' diverso: lo stile di gioco, sia tatticamente che tecnicamente, è differente ed è un passaggio che non vedo l'ora di compiere, un mondo a cui spero di approcciare al meglio".
Accoglienza bianconera e caratteristiche tecniche
Sull'accoglienza ricevuta: "Ovviamente il mio obiettivo è vincere, ma come primo passo non vedo l'ora di conoscere tutti i membri della squadra. Penso sia fantastico che ci siano così tante culture diverse nel gruppo, e sono sicura che imparerò molto dalle mie compagne. Devo dire che le strutture qui sono bellissime, e non avrei potuto chiedere un'accoglienza migliore da parte della squadra. È stata una transizione semplicissima: tutti sono stati estremamente gentili e disponibili con me. È stato più semplice del previsto".
Ma quali sono le caratteristiche tecniche di Perry? "La mia posizione preferita è quella di numero 10. Sono una giocatrice tecnica, che sa cosa fare con il pallone tra i piedi e mi è stato detto più volte in carriera che ho uno stile di giocare più 'europeo' rispetto a quello che c'è negli Stati Uniti. Mi piace il calcio di qualità in mezzo al campo, costruire il gioco partendo dal centrocampo cercando di essere il più rapida possibile, sia con la palla che senza; sento di poter portare queste qualità alla Juventus". Poi i saluti finali: "Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita e di vedere tutti i tifosi allo stadio, a presto".
