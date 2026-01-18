Diretta Women, Juve-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A femminile

Juventus e Inter si presentano al derby d’Italia al femminile con più di un punto in comune e con l’obbligo di vincere. Le bianconere arrivano dall’ottima chiusura del 2025, culminata con l’accesso ai playoff di Champions, mentre le nerazzurre hanno infilato quattro successi consecutivi. La sfida è cruciale per restare in scia alla Roma capolista, impegnata a pranzo contro il Sassuolo del nuovo allenatore Colantuono. Canzi si affida anche all’entusiasmo della Supercoppa e al giro di campo di lunedì all’Allianz Stadium. L’allenatore della Juve riconosce il valore delle avversarie, definite "una squadra che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in termini di prestazioni, in questo senso siamo simili". Il tecnico sottolinea le caratteristiche del match: "Loro segnano molto, noi subiamo poco, sarà il miglior attacco contro la miglior difesa e questo rende la partita già interessante sulla carta". Spazio anche al mercato, con un focus su Perry: "La conosciamo bene perché l’abbiamo seguita per tanto tempo". E sulla sua condizione fisica aggiunge: "È reduce da due mesi di sosta e quindi adesso serve tempo perché si adatti alla nuova realtà e si metta in condizione".