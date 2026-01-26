Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Juventus Women torna al successo: tris al Parma, ora l’Inter é a un passo

Bonansea apre le marcature nel giorno della sua 150ª presenza con la maglia bianconera e la squadra di Canzi piega le emiliane
2 min
Juventus Womenparma
La Juventus Women torna al successo: tris al Parma, ora l’Inter é a un passo© Juventus FC via Getty Images

BIELLA - Dopo la sconfitta a casa dell'Inter la Juventus Women torna al successo battendo il Parma al "Pozzo-La Marmora" per 3-0 nell'11ª giornata di campionato. Vittoria che consente alla squadra allenata da Massimiliano Canzi di rimettersi in scia delle nerazzurre per la lotta al 2° posto (21 punti a 20). Malgrado l'assenza di Lia Walti (influenza) le padrone di casa fanno la partita e dopo 13' passano in vantaggio con il primo gol in campionato di Barbara Bonansea (alla 150ª presenza con la maglia Juve) brava, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a trovare il colpo di testa vincente per l'1-0. Le ospiti si fanno minacciose con due tiri da fuori area prima di Uffren (ben parato da De Jong) e poi con Di Stefano sul finire di primo tempo.
Gaia Di Stefano torna ad impensierire la porta bianconera quando subito ad inizio ripresa colpendo il palo da calcio di punizione! La partita è confusa ma al 75' un grave errore del Parma viene punito: Cox sbaglia a centrocampo servendo Girelli che conduce il contropiede, serve sulla destra l'appena entrata Vangsgaard che entra in area e non fallisce il raddoppio bianconero! Momento di sbando delle emiliane e all'82' Emma Stolen Godo, entrata da pohi secondi per Beccari, calcia alla perfezione la punizione dal limite dell'are per calare il tris.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS