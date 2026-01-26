La Juventus Women torna al successo: tris al Parma, ora l’Inter é a un passo

BIELLA - Dopo la sconfitta a casa dell'Inter la Juventus Women torna al successo battendo il Parma al "Pozzo-La Marmora" per 3-0 nell'11ª giornata di campionato. Vittoria che consente alla squadra allenata da Massimiliano Canzi di rimettersi in scia delle nerazzurre per la lotta al 2° posto (21 punti a 20). Malgrado l'assenza di Lia Walti (influenza) le padrone di casa fanno la partita e dopo 13' passano in vantaggio con il primo gol in campionato di Barbara Bonansea (alla 150ª presenza con la maglia Juve) brava, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a trovare il colpo di testa vincente per l'1-0. Le ospiti si fanno minacciose con due tiri da fuori area prima di Uffren (ben parato da De Jong) e poi con Di Stefano sul finire di primo tempo.

Gaia Di Stefano torna ad impensierire la porta bianconera quando subito ad inizio ripresa colpendo il palo da calcio di punizione! La partita è confusa ma al 75' un grave errore del Parma viene punito: Cox sbaglia a centrocampo servendo Girelli che conduce il contropiede, serve sulla destra l'appena entrata Vangsgaard che entra in area e non fallisce il raddoppio bianconero! Momento di sbando delle emiliane e all'82' Emma Stolen Godo, entrata da pohi secondi per Beccari, calcia alla perfezione la punizione dal limite dell'are per calare il tris.