Banusic frena la capolista. Inter-Roma, ora tocca a voi

A forza di sentirsi chiamare sorpresa, ha deciso di iniziare a esserlo. O meglio, a essere sorprendente. Come già, a un’ora dalla frenata della Juventus che avrebbe potuto permettere alla capolista Roma di fare (quasi) fuori dalla lotta scudetto una delle grandi rivali, si presenta davanti ai mille del Tre Fontane così. Coraggioso, mai domo, a viso aperto. Questo Napoli è stato ancora una volta sorprendente perché due volte sotto in meno di mezz’ora, di fronte alla temibile squadra di Rossettini nella 14ª giornata della Serie A Women Athora, non ha mollato il focus, ha ristabilito e poi fissato la parità riprendendosi subito il suo “ruolo” in questo campionato.

Che carattere

Quarta forza, a tre lunghezze da un posto che vale la Champions League, con un progetto che in Italia è quasi unico perché esiste solo per dedicarsi al calcio femminile (come il Como e la Ternana). Non è una favola, è un percorso che passa dall’energia di Sassari e dai suoi punti fermi in campo quali Giordano, Bellucci, Jusiqong, Pettinuzzo, Fløe e naturalmente Banusic, che ieri è stata all’altezza della complicata sfida tra numeri 10 con Giugliano mettendo a segno la doppietta che ha fissato il risultato sul 2-2. «Un buon punto contro una squadra fortissima – le parole dell’attaccante svedese a fine gara –: adesso continuiamo a lavorare per crescere, ma in questa sfida abbiamo dimostrato di essere una squadra di grande carattere con la mentalità di chi punta sempre a vincere».

Big match

Sorprendente, come sta diventando giornata dopo giornata, sempre di più, questo campionato anche nella lotta al vertice: i pareggi di ieri della Roma così come della Juventus, infatti, hanno regalato un gran bel pomeriggio al tecnico Piovani che con la sua Inter nel match delle 12.30 si è preso, nei minuti di recupero, tre punti belli pesanti a Parma. Proprio lì dove le giallorosse ne avevano strappato uno al 99’ lo scorso 1° febbraio. O la si scrive così, chiaramente dipende dai punti di vista. Corsi e ricorsi che si leggono oggi in classifica, certo, ma che si proiettano già alla prossima settimana quando l’Arena Civica sarà scenario di Inter-Roma. Seconda e prima, distanti tre punti e ugualmente desiderose di cogliere una grande occasione. La “sorpresa” Napoli ha contribuito a rendere ancora più… sorprendente anche questa sfida al vertice!