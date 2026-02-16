Tuttosport.com
Pirone, due gol per la svolta della Ternana W.

Si riapre la corsa salvezza dopo il successo della squadra di Ardizzone contro il Genoa
Silvia Campanella
1 min
pironeTernana
Pirone, due gol per la svolta della Ternana W.
Valeria Pirone ha di nuovo fatto innamorare tutti. E non in un giorno a caso, ma nel giorno di San Valentino. Patrono di Terni e, da sabato, anche della Ternana che ha letteralmente riaperto la corsa salvezza della Serie A Women Athora. Per la prima volta in stagione, infatti, la squadra di Ardizzone ha abbandonato l’ultimo posto e “urlato” di voler rimanere attaccata, unghie e denti, alla massima serie. Interpretando perfettamente lo spirito della 37enne, che con i due gol segnati nello scontro diretto contro il Genoa è salita a quota 49 con la maglia delle Fere. «Il mio segreto? La voglia matta di allenarsi, una fame che non so spiegare».
La spiega, bene, il contratto rinnovato in estate fino al 2027, la spiega il carisma con cui, dopo entrambe le reti, ha subito chiesto alla squadra di rimanere focalizzata, «perché non possiamo concederci distrazioni». Una, speriamo, se la sia concessa, godendosi quell’album delle figurine con il suo sorriso stampato: per le atlete della sua generazione deve essere un’emozione davvero rara. Almeno al pari di quella di essere riuscita a dare la svolta a un campionato: «Adesso viene il bello», ha detto nel post partita. Appunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

