Roma: una festa che non finisce. Genoa retrocesso

Il primo ritorno in campo da campionessa d'Italia della Roma è stata una delle fotografie più belle di questa Serie A Women Athora: sul terreno di gioco dello stadio "Enzo Ricci", il Sassuolo schierato e le giallorosse che sfilano sul "pasillo" con un applauso di sottofondo interrotto da qualche abbraccio e tanti cinque. Preludio dolce alla vittoria n° 16 firmata Rossettini (3-0 con reti di Pilgrim, Galli e Dorsin) che, per l'occasione, ha fatto un ampissimo turnover regalando minutaggio anche al terzo portiere Soggiu.
Per ribadire che questo è lo scudetto di tutti, del gruppo. Vince anche la Fiorentina che, però, deve abbandonare il sogno Champions - l'ultimo verdetto stagionale arrivato ieri è il terzo posto certo della Juventus - proprio come il Genoa deve abbandonare la massima serie. Vittoria del Milan sul Parma nell'ultima casalinga e della Lazio sulla Ternana (in bocca al lupo a Pirone, la aspettiamo più forte di prima!) che aggancia le viola con cui condivide il 4° posto e qualche rimpianto. Si è chiuso, infine, a reti inviolate il confronto tra Como e Napoli.
Per ribadire che questo è lo scudetto di tutti, del gruppo. Vince anche la Fiorentina che, però, deve abbandonare il sogno Champions - l'ultimo verdetto stagionale arrivato ieri è il terzo posto certo della Juventus - proprio come il Genoa deve abbandonare la massima serie. Vittoria del Milan sul Parma nell'ultima casalinga e della Lazio sulla Ternana (in bocca al lupo a Pirone, la aspettiamo più forte di prima!) che aggancia le viola con cui condivide il 4° posto e qualche rimpianto. Si è chiuso, infine, a reti inviolate il confronto tra Como e Napoli.
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