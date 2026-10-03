Il derby è della Roma, tris alla Lazio. Prime vittorie per Ternana e Fiorentina

ROMA - Seconda giornata della Serie A Women 2026/27 che mette in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Al Tre Fontane fanno festa le giallorosse di Piovani che infilano il secondo successo di fila vincendo la stracittadina per 3-1. Dopo la batosta in Champions contro il Barcellona sono le reti di Doms, Corelli e Pilgrim a regalare altri tre punti alle campionesse d'Italia in carica. Nulla da fare per le biancocelesti di Grassadonia, nonostante il gol della bandiera allo scadere con Monnecchi, che dopo il pari della gara di esordio arrestano subito la loro corsa in campionato.