Il derby è della Roma, tris alla Lazio. Prime vittorie per Ternana e Fiorentina
ROMA - Seconda giornata della Serie A Women 2026/27 che mette in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Al Tre Fontane fanno festa le giallorosse di Piovani che infilano il secondo successo di fila vincendo la stracittadina per 3-1. Dopo la batosta in Champions contro il Barcellona sono le reti di Doms, Corelli e Pilgrim a regalare altri tre punti alle campionesse d'Italia in carica. Nulla da fare per le biancocelesti di Grassadonia, nonostante il gol della bandiera allo scadere con Monnecchi, che dopo il pari della gara di esordio arrestano subito la loro corsa in campionato.
Vincono Ternana e Fiorentina
A Parma arriva la prima vittoria stagionale della Ternana. Ternana che ha l'opportunità di passare in vantaggio dopo pochi minuti, con un calcio di rigore assegnato al 3' e trasformato da Hornemann al 5'. Il Parma reagisce e al 37' trova il pareggio con Distefano. Nella ripresa le Fere tornano in vantaggio al 51', ancora con Hornemann, che di testa firma la doppietta personale. Fa festa ance la Fiorentina che davanti al proprio pubblico stende per 2-0 il Sassuolo. Per la viola, anche in questo caso, decisiva la doppietta di Bredgaard che realizza le due reti alla mezz'ora di gioco nel giro di una manciata di minuti.
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