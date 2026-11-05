Milan-Inter, è ancora derby! La carica rossonera? La vittoria sulla Juve

Nemmeno il tempo di mettere in archivio un derby, che ecco Milano pronta a celebrarne un altro: sabato 7 alle ore 15 sarà ancora Milan-Inter, questa volta di Serie A femminile . «Noi daremo il massimo. Ci stiamo preparando bene e sabato affronteremo l’ Inter nel modo migliore, sono sicura». Giorgia Arrigoni ha 22 anni e al Milan è arrivata 4 stagioni fa. Abbastanza per farla diventare una veterana nonostante alla sua età abbia ancora un futuro tutto da scrivere davanti. «Sono già passati tre anni da quando sono arrivata, mi sento importante, ma come tutte le compagne che fanno parte di questa squadra. Do sempre il massimo e cerco di metterci la mia esperienza».

Per il riscatto

Centrocampista di cuore e di gamba, avrà lei il compito di arginare un’Inter che cercherà, almeno a livello femminile, di confermare il primato sotto alla Madonnina. In questo momento le nerazzurre godono di una classifica migliore, seconde dietro alla Roma con 13 punti raccolti in 5 match - e sono ancora imbattute con quattro vittorie e un pareggio, e zero gol subiti in campionato. Stanno facendo abbastanza bene anche in Champions League, l’ultima partita è stata una sconfitta pesante, ma contro un Lione che è una corazzata in Europa. Il Milan in Serie A è più indietro, nell’ultimo turno di campionato arriva da un ko contro il Como Women e in generale deve trovare quella continuità che serve per arrivare più in alto: ha battuto squadre importanti come la Juventus, ma ha anche subito sconfitte sulla carta impronosticabili.

Forse il derby contro l’Inter può essere l’occasione buona per lanciare le ambizioni di campionato. «Non siamo completamente soddisfatte di quanto raccolto in questi mesi - ha ammesso Arrigoni -. Da gruppo stiamo lavorando per trovare continuità e portare a casa i tre punti a ogni partita. Un derby è sempre un derby e siccome facciamo parte di una grande famiglia la vittoria dei ragazzi la settimana scorsa ci ha dato la carica. Cercheremo anche noi di portare a casa la partita. Se c’è un’avversaria dell’Inter che non vorrei avere contro? Non lo dico, anche perché poi magari queste cose ti si ritorcono contro (ride). Poi noi come squadra non abbiamo nulla da invidiare all’Inter. Ce la giocheremo al massimo con le nostre qualità».

Testa al derby

Per dare una spinta ulteriore alle ragazze ci sarà anche la grinta del Vismara - Puma House of football. Lo scorso anno le rossonere hanno dovuto giocare il derby sempre ‘in trasferta’ perché l’impianto era oggetto di lavori di miglioramento, stavolta ritroveranno la loro casa. «Non giocare mai in casa lo scorso anno non è stato bello, ci è mancato il pubblico. Il Vismara ci darà una spinta in più: è il nostro stadio e speriamo vengano tanti tifosi. Come in ogni partita, anche se è un derby, alla fine la differenza la farà la voglia: ogni piccola sfida nel match in cui riusciremo a essere più forti ci aiuterà - ha concluso Arrigoni -. È rimasto un po’ di amaro per come sono andati i derby precedenti, ho tanta voglia di vincerlo e ci metterò quella ‘azzima’ che è un po’ il mio marchio di fabbrica». Testa al derby, allora, senza fare troppi piani su obiettivi più altisonanti. «Dobbiamo pensare una partita alla volta e cercare di vincerle tutte, poi si vedrà».