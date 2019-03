Le Parisien: «Nel 2020 Mbappé andrà al Real Madrid»

TORINO - Dalla Francia sono convinti: Kylian Mbappé vestirà la maglia del Real Madrid. Il quotidiano 'Le Parisien' ha dato la notizia e questa ha fatto subito il giro d'Europa. Secondo i media francesi il talento campione del mondo sarà acquistato dai blancos non in questa sessione di mercato, ma in quella estiva del 2020.

MBAPPE' E IL TWEET PER VERRATTI

TROPPO CARO - Anche 'France Football' torna sulla notizia, ma secondo il giornale transalpino i 280 milioni di euro richiesti dal PSG sarebbero un impedimento per portare al Santiago Bernabeu il fenomeno classe 1998. Nello stesso momento, però, si afferma che la trattativa potrà essere sbloccata nel 2020, anche perché così il Real Madrid potrà avere più tempo per convincere il Paris Saint-Germain a facilitare l'operazione.