Marca: «Pogba vuole il Real Madrid»

TORINO - Paul Pogba vuole il Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, il campione del mondo ex Juventus si è offerto ai Blancos, con la speranza di approdare alla corte di Zidane alla fine di questa stagione. La trattativa sarebbe già stata avviata. Stando infatti a quanto riportato da Marca, l'agente del calciatore, Mino Raiola, avrebbe già contattato telefonicamente gli emissari del della società madrileno, rendendo nota la volontà del calciatore. In casa Real è già iniziata la rivoluzione per la prossima stagione, con la società che ha avviato diverse trattative per regalare a Zizou una squadra pronta a trionfare in Liga e in Europa, dopo il tonfo della gestione Lopetegui-Solari. Il nome di Pogba sarebbe il profilo ideale per il centrocampo delle Merengues, che al termine di questa stagione potrebbe perdere Kroos, proposto da Florentino Perez proprio alla Juventus in cambio di Pjanic.