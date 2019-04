Juve, spunta Brandt: costa solo 25 milioni

AMSTERDAM - Dopo Sami Khedira ed Emre Can, la Juventus potrebbe aprire un terzo fronte tedesco. Rispetto al passato, questa volta però andrebbe a pescare direttamente in Bundesliga. Secondo Sport Bild, infatti, il club bianconero è sulle tracce di Julian Brandt, talento del Bayer Leverkusen che piace parecchio anche all'Atletico Madrid. La pista risponderebbe a due caratteristiche molto interessanti: le qualità del giocatore (che compirà 23 anni il 2 maggio) e la clausola, fissata in 25 milioni, un prezzo praticamente stracciato per quelle che sono le quotazioni attuali di ampie fette di mercato.