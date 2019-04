Fanatik: «West Ham o Leicester per Calhanoglu. Il Milan chiede 30 milioni di euro»

ROMA - Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. La bomba di mercato arriva direttamente dalla Turchia. Secondo il quotidiano Fanatik, infatti, il calciatore ex Amburgo potrebbe passare in Premier League . Sul 25enne ci sarebbe l'interesse di West Ham e Leicester , pronte a pagare i 30 milioni del cartellino per accaparrarsi le prestazioni dell'ala mancina.

STAGIONE DELUDENTE - Il calciatore ha un contratto con il club rossonero fino a giugno 2021, ma le prestazioni di questa stagione non hanno convinto la società che, a questo punto, sarebbe disposta a lasciarlo partire. Il turco è approdato sotto la Madonnina la scorsa stagione, collezionando ben 45 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, impreziosite da otto gol. Anche in questa stagione ci si aspettava tanto dal calciatore, che però ha tradito le aspettative. Nonostante sia sempre tra gli 11 titolari, infatti, il turco ha realizzato solo due reti, Atalanta in campionato e Dudelange in Europa League. Visto il rendimento, dunque, la società sarebbe disposta a lasciarlo partire, a patto però che la cifra non sia inferiore ai 30 milioni del cartellino.