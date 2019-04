Inter, Icardi resta a guardare e aspetta la Juve

FUTURO DA DECIFRARE - Tant’è vero che ieri l’allenatore ha fatto nuovamente intendere come un Icardi lontano da Milano e magari di bianconero vestito, non lo turbi: «Se mi darebbe fastidio vederlo alla Juventus? Io non so quello che succederà in fondo al campionato e a me danno fastidio poche cose: le cose che danno fastidio a me, danno più fastidio a quelli che le fanno, per cui sono abbastanza tranquillo». Come a dire: a me non darebbe fastidio Icardi alla Juve, a me hanno dato fastidio i suoi comportamenti qua all’Inter. E per quello Icardi sta pagando. Chissà però cosa darebbe Icardi per un gol stasera. Perché lui, per voce di sua moglie Wanda Nara, continua a professare la voglia di rimanere. Anche ieri la bella argentina a un commento di un tifoso a una sua foto («Non andare via Maurooo»), ha risposto così: «Tranquillo». Un gol stasera avrebbe mille significati perché, appunto, il suo nome continua a essere accostato alla Juve. I bianconeri lo volevano un anno fa prima di puntare su Cristiano Ronaldo, forse lo prenderebbero anche quest’anno, magari in uno scambio con Dybala come vorrebbe l’Inter. Di certo, se Icardi dovesse andare via, lui in Italia vorrebbe proprio la Juve.