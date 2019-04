Juventus, se Pogba va a Madrid ipotesi Kroos e Casemiro

TORINO. La vicenda Pogba può influire sul mercato della Juventus, anche di riflesso. Nel caso di un approdo del francese al Real Madrid, si allargherebbe ulteriormente la rivoluzione già programmata da Florentino Perez per consegnare a Zinedine Zidane una squadra in grado di tornare a primeggiare in Europa. E due potrebbe essere gli elementi di estremo interesse per la Juventus. Uno è Toni Kroos, punto di forza del Real in tre Champions League e della Germania campione del mondo nel 2016. Il tedesco un contratto fino al 2022 e uno stipendio pesante, intorno agli 11 milioni e mezzo l’anno. Ma potrebbero subentrare altri fattori a determinare il proseguimento della sua esperienza in Spagna, soprattutto in caso di ingaggio di Pogba. Un arrivo che potrebbe convincerlo a guardarsi intorno se non rientrasse più nelle priorità di Zidane.