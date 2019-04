NAPOLI - Mino ed Enzo Raiola hanno incontrato Lorenzo Insigne. Il faccia a faccia si è svolto a Napoli e ha riguardato le ultime problematiche vissute dal capitano azzurro e un futuro che non si esclude possa essere lontano dall’Italia. Nei prossimi giorni i due andranno direttamente dalla società per parlare prima di Insigne e poi di Lozano, l’esterno messicano del PSV che è da tempo in cima alla lista dei desideri di Giuntoli.

