As, Florentin Pogba: «Futuro Paul? Possono succedere tante cose e qualcosa succederà»

TORINO - Tanta incertezza aleggia sul futuro di Paul Pogba. Il campione del mondo, attualmente in forza al Manchester United , è un obiettivo dichiarato del Real Madrid : piace tanto al tecnico Zinedine Zidane e al numero uno dei Blancos Florentino Perez , disposto a tutto pur di portarlo al Santiago Bernabeu nella prossima finestra di mercato . Florentin Pogba , fratello del centrocampista ex Juventus , intanto, intervistato dal quotidiano spagnolo As ha dichiarato: «Nel calcio possono succedere tante cose e qualcosa succederà.Vediamo se resterà a Manchester o andrà via».

VAN DE BEEK L'ALTERNATIVA - Nel caso in cui la trattativa per portare Pogba a Madrid non decollasse, gli uomini mercato delle Merengues hanno già pensato al sostituto: Van de Beek dell'Ajax. Il centrocampista dei Lancieri è la vera sorpresa della formazione di Ten Hag che tanto sta sorprendendo nel proprio cammino in Champions League. Il classe '97 viene considerato come il perfetto mix tra Kross e Modrid. L'operazione si potrebbe chiudere intorno a 60 milioni di euro, una cifra affatto esagerata per uno che ha già dimostrato tutto il proprio talento e valore.