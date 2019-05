Torino-Pereyra: si riparte!

TORINO - Rieccolo. Rieccolo, El Tucumano. Cioè Roberto Pereyra. Cioè uno dei pallini più cari a Mazzarri, ma anche uno degli obiettivi più cari per Cairo. L’argentino è “caro” per tutti e due, insomma. Ma è anche una delle priorità, nei piani di mercato per la prossima stagione. D’accordo: ma piani di mercato per cosa? Al Toro hanno già cominciato a ragionare nei dettagli, però è del tutto evidente che le strategie di Cairo sono ancora in bilico sul piano inclinato del destino: perché, ça va sans dire, solo un ingresso in Europa consentirebbe di aumentare considerevolmente il budget a disposizione per gli acquisti, e con esso sia l’entusiasmo sia le ambizioni. Con (allegato) un insieme di necessità connesse a un miglioramento significativo della rosa nel suo completo, in termini innanzi tutto di qualità.