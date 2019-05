Inter, rivoluzione sulle fasce

MILANO - Col passare delle settimane c’è un ruolo che si pensava fosse coperto nell’ Inter che verrà e che invece il club sta valutando con attenzione: riguarda quello del terzino sinistro, un giocatore che possa alternarsi ad Asamoah e che come il ghanese ex Juventus sappia interpretare più sistemi di gioco. Dunque un esterno che sappia giocare nella difesa a quattro, ma pure da quinto, dunque in grado di coprire tutta la corsia mancina. L’Inter nel corso della stagione ha osservato diversi elementi, fra questi Schulz dell’Hoffenheim e della nazionale tedesca, ma il ragazzo negli ultimi mesi è finito nel mirino del Borussia Dortmund .

Ma Ausilio nel corso della stagione e in particolare nelle ultime settimane ha osservato spesso e volentieri dal vivo l’Atalanta dove giocano obiettivi come Zapata e Freuler, ma anche Robin Gosens. Il tedesco in quest’annata è cresciuto molto rispetto alla scorsa, quando arrivò a Bergamo per 700mila euro dall'Heracles Almelo. Ha giocato 32 gare totali, segnando 3 reti e servendo 2 assist. Il giocatore piace, ha l’età giusta per provare il grande salto (è un classe 1994) e un fisico importante per un elemento di fascia (184 cm). Inoltre ha un prezzo accessibile, visto che l’Atalanta lo valuta sui 10 milioni.

