Juve, le alternative ad Allegri: Guardiola il sogno, Inzaghi una possibilità

Dunque, tutto può ancora succedere. Anche la possibilità di una rottura resta viva (secondo alcuni addirittura probabile) e di conseguenza in casa Juventus si continua a guardare con attenzione alla possibilità di contrattualizzare allenatori all’altezza della situazione, pur compatibilmente con il fatto che non è così semplice individuare profili al contempo allettanti e raggiungibili.

Futuro Allegri: oggi c'è il bis, è il giorno decisivo Restando entro i confini italiani, il profilo più interessante è quello di Simone Inzaghi, fresco vincitore della Coppa Italia con la Lazio, nonché oggetto di attenzione e riflessioni bianconeri già da tempo. Ha già dimostrato di avere qualità, carattere, e il suo ingaggio sarebbe assolutamente compatibile con i parametri bianconeri (anzi, si tratterebbe di una opzione a basso costo). Fin qui siamo ai pro, non mancano tuttavia i contro: in primis, un palmares clamorosamente più scarno rispetto a quello di Allegri ad una esperienza ancora tutta da formarsi per ciò che concerne la Champions League e la gestione di un certo tipo di campioni. Altro italiano che è stato oggetto di ragionamenti è Maurizio Sarri: scelta che farebbe discutere una parte della tifoseria, ma stimolante e di rottura (Chelsea permettendo).

Icardi, la Juve insiste: nuovo attacco per Ronaldo Un gradino più su, dal punto di vista dei precedenti, si collocano altri profili presi in esame quali Didier Deschamps e Mauricio Pochettino. Il ct della Nazionale Francese piace perché sa gestire i talenti, ha carisma, conosce bene l’ambiente Juventus e il calcio italiano, la Federcalcio transalpina non smania però dalla voglia di liberarsene. Quanto all’argentino del Tottenham, si parte dalla sua disponibilità a rimettersi subito in gioco in un nuovo club ma il suo approccio alla realtà italiana è al momento una incognita. Più noto, semmai, è l’ammontare del suo ingaggio: quasi venti milioni l’anno, e addirittura c’è una clausola da trenta milioni per liberarlo (tutto questo, ovviamente, al netto di ridiscussioni e trattative).