Atalanta, Zapata: "Io al Real Madrid? Speriamo!"

Bogotà (Colombia) - "Io al Real Madrid? Speriamo!", firmato Duvan Zapata, autentica rivelazione della Serie A che, con i suoi 23 gol, ha trascinato l'Atalanta fino al terzo posto, permettendo al club bergamasco di qualificarsi per la prima volta nella propria storia in Champions League. La frase, ironica per dovere di cronaca, e rilasciata a Noticias Caracol, programma televisivo colombiano, era inserita in un contesto più ampio, incalzato dal giornalista circa le voci di mercato che impazzano attorno all'ex attaccante del Napoli: "Non mi ha chiamato nessuno, però... Ho visto che mi hanno accostato al Real e questo per me è un onore. Io però cerco di stare tranquillo e tenere i piedi per terra. So che l'Atalanta ha fatto un grande sforzo per avermi e sono concentrato su questo. È stata una stagione da sogno. In Italia ogni giorno mi danno a una squadra diversa".