Juve, il grande colpo a centrocampo: Milinkovic Savic se sfuma Pogba

TORINO - La Juventus continua a lavorare per un grande colpo a centrocampo. Dopo l’ingaggio a parametro zero di Aaron Ramsey, il ds bianconero Fabio Paratici non ha perso le speranze di arrivare al sogno Paul Pogba. I contatti, tanto con l’agente Mino Raiola quanto col giocatore, sono frequenti. Il francese campione del mondo è sempre legatissimo alla Juventus e lo ha dimostrato anche la scorsa settimana, quando si è presentato quasi a sorpresa alla festa per l’addio al calcio di Andrea Barzagli.

Milinkovic Savic in azione con la maglia della Lazio

Pogba vuole lasciare Manchester

Il Polpo vuole lasciare a tutti i costi il Manchester United per essere protagonista in Champions League. La tentazione di tornare a Torino è reale, ma in questo momento - stando a quanto filtra da fonti vicine al giocatore - Paul vorrebbe provare una nuova avventura e al richiamo di Zinedine Zidane è tutt’altro che indifferente. Mister Champions Zizou è una calamita per i suoi connazionali e l’idea di giocare nel Real Madrid attrae non poco Pogba. Florentino Perez ha promesso il giocatore a Zidane, ma di scontato non c’è nulla visto che il potente presidente dei blancos in questi anni non è mai riuscito a realizzare un’operazione con Mino Raiola. C’è sempre una prima volta, ma la Juventus anche per tutte queste ragioni non molla la presa su Pogba.