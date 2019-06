Chiesa-Zaniolo, avanti Juve

L’idea forte, fortissima, al di là del fatto che il nuovo allenatore della Juventus sia Maurizio Sarri o chiunque altro, è volta a dare una bella rinfrescata al reparto offensivo. Quello che - secondo i freddi numeri - racconta di 70 gol segnati nell’ultimo campionato, contro gli 86 del torneo 2017-18: un -16 che pur in presenza di Cristiano Ronaldo e con uno scudetto comunque vinto in anticipo di un mese non va sottovalutato. Atalanta e Napoli hanno fatto di meglio. E in un parco attaccanti composto da sette elementi è naturale che qualcosa cambi: confermati CR7, Federico Bernardeschi e probabilmente Moise Kean, con Paulo Dybala non così sicuro di andare via, ecco che Douglas Costa e Mario Mandzukic “ballano” un po’, mentre Juan Cuadrado è una specie di rebus, a maggior ragione con il fresco arrivo di Antonio Conte all’Inter.