Inzaghi-Lazio, rinnovo. Parma, idea Balotelli

TORINO - E anche la panchina della Lazio esce dalla pista da ballo: niente più valzer perché resta Simone Inzaghi. A far da tramite tra l’allenatore e Claudio Lotito è stato il solito Igli Tare, ds di poca apparenza ma di enorme sostanza. La firma dovrebbe arrivare già domani su un accordo da 2 milioni a stagione per altri due anni. Se la notizia ha una ovvia valenza per il progetto tecnico dei biancocelesti, è altrettanto evidente come l’accordo si rifletta sulle scelte professionali degli altri tecnici. Lasciando da parte i riflessi sulla Juventus (Inzaghi era il “piano di riserva” dei bianconeri), è evidente che per molti altri si chiuda un’opportunità. Si tranquillizza, per esempio, il Sassuolo dove De Zerbi era in preallarme, si rilassa definitivamente il Lecce dove era giunto qualche spiffero per Liverani. E, poi, si chiude un portone in faccia a Sinisa Mihajlovic che aspettava soprattutto notizie dalla società biancoceleste prima di sciogliere le riserve verso la proposta di riconferma al Bologna. E’ vero che sul tecnico serbo ci sono anche interessamenti da Roma e Samp, ma la pista principale era appunto quella della Lazio. Ora, dunque, Sinisa potrà dire di sì a Saputo e cominciare a lavorare sul mercato con il neo dt Walter Sabatini. Per la carica di ds si va verso la riconferma di Bigon, con Carlo Osti o Riky Massara eventuali alternative. La Spal ha rinnovato il contratto al ds Vagnati ma è ancora in attesa del sì di Leonardo Semplici: il tecnico sfoglia la margherita e aspetta anche notizie dal Genoa che ora pensa pure a Oddo per l’eventuale (non certa) sostituzione di Prandelli.