Bild: “Cristiano Ronaldo chiama James Rodriguez: lo vuole alla Juventus”

MONACO (Germania) - Per conquistare la Champions League ci vogliono sempre gli uomini migliori. Lo sa bene Cristiano Ronaldo che, stando a quanto riportato dalla BILD, avrebbe chiamato tramite FaceTime l’ex compagno di squadra James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi alla Juventus. Il fantasista colombiano, sul quale è forte l’interesse del Napoli e soprattutto di Ancelotti, tornerà al Bernabeu tra qualche giorno perché ha già espressamente detto di non voler restare al Bayern. Il club di Monaco di Baviera sicuramente non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 42 milioni. Sarà riuscito CR7 nell’impresa? La sponsorizzazione del giocatore più forte del mondo e i buonissimi rapporti di Jorge Mendes (agente di entrambi) con la Juventus possono dare un’accelerazione alla trattativa.

