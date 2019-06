Perugia, Oddo ai dettagli: sarà il prossimo tecnico

PERUGIA - Massimo Oddo sarà il prossimo allenatore del Perugia. L'incontro decisivo sarebbe avvenuto a Fiano Romano negli scorsi giorni, tra l'ex tecnico del Crotone e il presidente degli umbri Santopadre: quest'ultimo sarebbe stato convinto pienamente da Oddo, che avrebbe quindi sorpassato Fabio Grosso (altro nome ventilato per la corsa alla panchina biancorossa). Dopo l'addio con Alessandro Nesta, quindi, il Perugia torna ad affidarsi ad un ex campione del mondo, nonché ex Lazio e Milan. Da allenatore Oddo ha già giudato Pescara, Udinese e, nell'ultima esperienza, il Crotone. Ai pitagorici era infatti approdato lo scorso ottobre (in sostituzione dell'esonerato Stroppa) per poi rassegnare le dimissioni a dicembre, dopo il ko con lo Spezia. Ad ore è atteso l'annuncio ufficiale del Perugia.