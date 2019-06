Inter su Rebic, a Conte l'Eintracht non può opporsi

MILANO - Serve una seconda punta da affiancare al centravanti voluto da Antonio Conte : Dzeko e Lukaku , nel caso in cui andasse in porto il corteggiamento al potente bomber belga del Manchester United . Se nei piani iniziali il rifinitore dell’attacco nerazzurro avrebbe dovuto essere quasi sicuramente Dybala nell’ambito del maxi-scambio con Icardi , ora è necessario pianificare strade differenti perché l’argentino non sembra così convinto del trasferimento in nerazzurro. Ecco così materializzarsi la pista che porta ad Ante Rebic , attaccante croato dell’Eintracht Francoforte . Secondo la Bild, il club nerazzurro avrebbe offerto al vice-campione del mondo di Russia 2018 un contratto da 4 milioni netti all’anno.

Per la squadra tedesca, dopo la cessione di Luka Jovic al Real Madrid, equivarrebbe a perdere anche il secondo elemento della coppia titolare dell’avventura in Europa League conclusa solo ai rigori in semifinale con il Chelsea. Una galoppata della quale ha fatto le spese anche l’Inter eliminata agli ottavi proprio dall’Eintracht. Il club tedesco aveva provato a blindare Rebic facendogli firmare un contratto fino al 2022. Ma le pretendenti sono troppo agguerrite per riuscire nell’impresa di trattenerlo. Il croato ha caratteristiche ideali per la coppia d'attacco che piace a Conte formata da una prima punta potente e una seconda più agile.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DI TUTTOSPORT